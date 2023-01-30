جامعة الطفل في ضيافة كلية التربية النوعية عين شمس.. وورش تدريبية للأطفال

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الأحد الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس والدكتورة أمانى حنفى عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل فى كلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتورة نهى الرافعى ‏نائب مدير إدارة المنح المشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، وفود أطفال جامعة الطفل والبالغ عددهم حوالى 80 طفلا.

وتم تدريب الأطفال فى اليوم الأول على ورشة الأشغال اليدوية بالورق وأنتج فيها الأطفال شنط الهدية من الأوراق الملونة، وورشة التصوير بالألوان المائية وأنتج فيها الأطفال لوحات من الطبيعة باستخدام الألوان المائية.

كما تم تدريب الأطفال على ورشة فن الكولاچ ‏وأنتج فيها الأطفال لوحات من الطبيعة باستخدام الأوراق، واختتم اليوم بتدريب الاطفال على الغناء و الحفل الموسيقى .

وحرصاً على ‏سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج، ‏وتيسير أى صعوبات تواجه منسقى الكلية، قام فريق إدارة المنح والمشروعات باستقبال الأطفال فى مدرج هلال بكلية العلوم واصطحابهم من وإلى ‏كلية التربية النوعية والبقاء معهم طوال فترة فعاليات اليوم.