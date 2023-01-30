شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس فى زيارة رعوية إلى هولندا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأنبا كيرلس الاسقف العام بايبارشية لوس انجلوس على زيارة ايبارشية هولندا، بدأت من مساء يوم الثلاثاء 24 يناير وحتي اليوم الأحد الموافق 29 يناير، وقد تخللتها لقاءات مع الشباب من مختلف المراحل.

وفي مساء يومي الأربعاء والخميس 25، 26 يناير عقد نيافته حلقات دراسة الكتاب المقدس للشباب من مختلف الفئات العمرية.

و مساء يوم الجمعة التقي نيافته مع شباب ثانوي من كل كنائس الايبارشية وعقد اللقاء في كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة Bussum بوسوم وحضره عدة مئات من الشباب وكان عنوان اللقاء " الجهاد و النعمة ".

وفي ظهر يوم السبت التقي نيافته مع الخدام و خادمات من كنائس الايبارشية، والقي عليهم محاضرة بعنوان "القديس اثناسيوس الرسولي نموذج في الخدمة"، وشهد اللقاء حضور كبير من خدام و خادمات الايبارشية.

وفي مساء نفس اليوم التقي نيافته بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام بشباب ( الخريجين ) من الجيل الثاني والقي عليهم محاضرة بعنوان "القيادة" وإجاب علي أسئلة الحضور.