أخبار مصر

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثانى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا باسيليوس مطران ايبارشية المنيا والمدبر البطريركي لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الذبيحة الإلهية صباح اليوم الأحد بكنيسة السيدةالعذراء والبابا يوحنا بولس الثاني بالعزية - القوصية . 

 

 

وكان في إستقباله الأباء القمص يوحنا فوزي و الأب مينا فهيم راعيا الكنيسة وبحضور الأباء الأب رومانى منير والأب دانيال ايوب راعيا كنيسة مارجرجسبالقرية وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك .

 

 

وألقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة عن (  مفتاح الدخول للحياة الأبدية ) وأختتم القداس الالهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة . 

 

 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى فى أطار اهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس وتفقده ومتابعته الأحوال الرعوية في كل كنائس إيبارشية القوصية. 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا