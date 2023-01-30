شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الأزهر بمعرض الكتاب يُطلق 9 مبادرات لتنشئة الأطفال على السلوكيات الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جناح الأزهر بمعرِض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب 9 مبادرات توعوية وتربوية تستهدف تدريب الأطفال والنشء على السلوكيات القويمة وتنمية الوعي البيئي لدى أطفل رياض الأطفال وربطه بالأحداث الجارية تجاه التغيرات المناخية، مع تقديم هذه المفاهيم بشكل مبسط من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة، ودور الإنسان وواجباته تجاه بيئته التي يؤثر فيها ويتأثر بها.

وقال ناجي عبد المنصف، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ هذه الأنشطة التي تنظمها الإدارة كل عام في جناح الأزهر تكتسب أهمية خاصة لما يمثله معرض الكتاب من ملتقى فكري وثقافي للمصريين من كل المحافظات، إضافة إلى زوار المعرض من خارج مصر، وهي فرصة عظيمة لإبراز دور الأزهر في حماية الأطفال والنشء وبناء شخصيتهم الفاعلة والإيجابية تجاه البيئة والمجتمع.

وتشرح نجلاء فتحي وأسماء عبد ربه، المشرفتان على أنشطة رياض الأطفال بجناح الأزهر هذا العام، طبيعة عمل الركن الخاص بهم فتقول إنَّ معلمات رياض الأطفال من مختلِف المناطق الأزهرية جاؤوا ليشاركوا في هذا المحفل الثقافي بخبراتهم العلمية والعملية في بناء شخصيات الأطفال من خلال منهج الأزهر، حيث تقوم المعلمات بتدريب الأطفال على الرسم والتلوين وعمل المجسمات التي تنمي لديهم أفكار الزراعة ونشر اللون الأخضر في حياتهم وإعطائهم هدايا عبارة عن ورود وأشجار ونباتات مصنوعة من المواد المعاد تدويرها، وغرس ثقافة الزرع والإنتاج وتنمية الإبداع والابتكار لدى الأطفال.

شيماء سعد وسمر خليل، معلمتان برياض الأطفال في منطقة المنوفية الأزهرية، تحدثتا وهن يرسمن الزهور ويصنعن مجسمات لعناصر البيئة، وقالتا إن تعليم وتدريب الأطفال على المفاهيم البيئية يحولهم من مجرد مستفيدين من منتجات البيئة إلى عناصر فاعلة فيها ومحافظة عليها، وهذه المبادرات تستهدف تعديل سلوكهم نحو ترشيد الاستهلاك والتعامل الإيجابي مع المخلوقات من حولنا، والحفاظ على الماء والهواء والأشجار والنباتات وكل ما يخرج من عناصر البيئة وعدم الإسراف أو الإهدار للموارد، والتعود على النظافة الشخصية والبيئية، وأن أي استخدام أو استهلاك غير صحيح سيرتد على الإنسان نفسه في هيئة نقص في الموارد وتلوث في الهواء والماء وما مثل ذلك، وهذا ما تقوم عليه معلمات رياض الأطفال طول فترة عملهم بالمعاهد الأزهرية.

بدوره، أشاد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالجهد المبذول من معلمات رياض الأطفال في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، مشيرًا إلى أن المبادرات التي ينظمها رياض الأطفال تأتي مواكبة لجهود الدولة ومبادراتها نحو البيئة والتغيرات المناخية، وهي 9 مبادرة تغطي كل أيام المعرض: (ازرع شجرة- بيئتنا جميلة بسلوكنا- الطاقة المتجددة- إسراف المياه- حقي أتنفس- حافظ على هوانا وازرع معانا- لوّن حياتك- كن صديقًا للبيئة- إعادة التدوير).

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (54) للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.