شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم 3 كهنة جدد للخدمة بإيبارشية دشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم الأنبا تكلا أسقف مطران إيبارشية دشنا اليوم، 3 كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي صباح اليوم في دير القديس الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد التابع للإيبارشية، وشارك نيافته في صلاة القداس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، ومن خارجها، ورهبان من دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الآباء الجدد، وهم:

- الشماس مايكل صبحي كاهنًا باسم القس كيرلس.

- الشماس ميشيل عاطف كاهنًا باسم القس أنطونيوس.

- الشماس شنودة عشم كاهنًا باسم القس بضابا.

وصلى الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا القداس الإلهي، أمس، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف في إيبورث بمدينة هراري عاصمةزيمبابوى، وشاركه عدد من الآباء كهنة كنائس زيمبابوي.

والتقى نيافته بالمواطنين بعد صلاة القداس في مدارس الأحد واجتماع عام للعائلات، ثم مائدة أغابي معهم.

وهذا وبلغ عدد الشعب الحضور 600 من أبناء الكنيسة.

وحرص الأنبا كيرلس الاسقف العام بايبارشية لوس انجلوس على زيارة ايبارشية هولندا، بدأت من مساء يوم الثلاثاء 24 يناير وحتي اليوم الأحد الموافق 29 يناير، وقد تخللتها لقاءات مع الشباب من مختلف المراحل.

وفي مساء يومي الأربعاء والخميس 25، 26 يناير عقد نيافته حلقات دراسة الكتاب المقدس للشباب من مختلف الفئات العمرية، و مساء يوم الجمعة التقي نيافته مع شباب ثانوي من كل كنائس الايبارشية وعقد اللقاء في كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة Bussum بوسوموحضره عدة مئات من الشباب وكان عنوان اللقاء " الجهاد و النعمة ".

وفي ظهر يوم السبت التقي نيافته مع الخدام و خادمات من كنائس الايبارشية، والقي عليهم محاضرة بعنوان "القديس اثناسيوس الرسولي نموذج فيالخدمة"، وشهد اللقاء حضور كبير من خدام و خادمات الايبارشية، وفي مساء نفس اليوم التقي نيافته بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام بشباب ( الخريجين ) من الجيل الثاني والقي عليهم محاضرة بعنوان "القيادة" وإجاب علي أسئلة الحضور.