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وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام مقر السفارة المصرية فى إسبانيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت الجالية المصرية باسبانيا وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر أمام مقر السفارة المصرية فى إسبانيا، ورفعت الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، احتفالا بأعياد الشرطة المصرية.

 

وهتف المحتفلون "تحيا مصر" مؤكدين على دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية، مشيرين أنهم يقفون خلف الحكومة المصرية، وسط تلك الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالعالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة .

 

الجالية المصرية فى اسبانيا
الجالية المصرية فى اسبانيا
اسبانيا 9900
اسبانيا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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