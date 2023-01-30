شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام مقر السفارة المصرية فى إسبانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الجالية المصرية باسبانيا وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر أمام مقر السفارة المصرية فى إسبانيا، ورفعت الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، احتفالا بأعياد الشرطة المصرية.

وهتف المحتفلون "تحيا مصر" مؤكدين على دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية، مشيرين أنهم يقفون خلف الحكومة المصرية، وسط تلك الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالعالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.



الجالية المصرية فى اسبانيا