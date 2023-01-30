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شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية ببريطانيا تحتفل بعيد الشرطة برفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت الجالية المصرية ببريطانيا وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر أمام مقر السفارة المصرية ببريطانيا، ورفعت الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسى أمام مقر السفارة تأييدا للقيادة السياسية والحكومة المصرية.
ورفع المصريين الأعلام المصرية مرددين الأغانى الوطنية دعما للقيادة المصرية، معربين عن دعمهم للمشاريع الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى مصر.
جانب من الوقفة
وقفة تأييد للرئيس السيسى ببريطانيا