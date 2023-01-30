أخبار مصر

الجالية المصرية ببريطانيا تحتفل بعيد الشرطة برفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية ببريطانيا تحتفل بعيد الشرطة برفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الجالية المصرية ببريطانيا وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمصر أمام مقر السفارة المصرية ببريطانيا، ورفعت الجالية أعلام مصر وصور الرئيس السيسى أمام مقر السفارة تأييدا للقيادة السياسية والحكومة المصرية.

 

ورفع المصريين الأعلام المصرية مرددين الأغانى الوطنية دعما للقيادة المصرية، معربين عن دعمهم للمشاريع الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى مصر.

 

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

وقفة تأييد للرئيس السيسى ببريطانيا
وقفة تأييد للرئيس السيسى ببريطانيا

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا