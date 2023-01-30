شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى اليونان تنظم وقفة تأييد للرئيس السيسي بأعلام مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية فى اليونان، فى وقفة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام السفارة المصرية باليونان، رافعين أعلام مصر، معبرين عن ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية المصرية وسط تلك الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتى تلك الوقفة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرى.

وقال أحد المحتفلين إنهم يقفون خلف القيادة السياسية بكل قوة، مؤكدًا أن المواطنين في اليونان أيضًا يعانون من الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدين أنها أزمة عالمية يعانى منها العالم أجمع.

طفل يحمل علم مصر طفل يحمل علم مصر



علم مصر



علم مصر أمام سفارة مصر باليونان



مواطن يحمل صورة للرئيس السيسى



وقفة الجالية فى اليونان



وقفة المصريين فى اليونان



جانب من الوقفة



وقفة أمام سفارة مصر اليونان