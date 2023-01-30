أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية ورئيس وزراء أرمينيا

أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع.

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، وشهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية حيث بلغ إجمالى تكلفة تلك المشروعات حوالى 4.4 مليار جنيه.

وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات خدمية فى جنوب سيناء بتكلفة 4.4 مليار جنيهنائب رئيس برلمان باكستان لـ"الخليج 365": العلاقات مع مصر تحظى بزخم كبير

أشاد نائب رئيس البرلمان الباكستاني زاهد دوراني بالعلاقات مع مصر، موضحا أنها تحظى بزخم كبير على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، في المرحلة الراهنة، مع تطور العلاقات بصورة كبيرة.