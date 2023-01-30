شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ننسيق مع المؤسسات الصحفية القومية للاستفادة من إمكانياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين كافة الجهات في الدولة لتحقيق الإستفادة القصوي من الإمكانيات المتاحة لديها، مشيرًا إلى امتلاك المؤسسات الصحفية القومية إمكانيات كبيرة في العديد من المجالات في مقدمتها الطباعة والنشر مما يؤكد قدرتها علي المساهمة بدور كبير في تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء يأتي في إطار عمق العلاقات التي تربط وزارة التربية والتعليم بالهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلي أن الكل يسعي لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية والإستفادة الكبيرة من كافة الإمكانيات.