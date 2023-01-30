الزراعة: الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "الذرة وفول الصويا" بـ91 مليون دولار

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضى تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 91 مليون دولار.

وشمل 56 ألف طن من الذرة بحوالى 20 مليون دولار وحوالى 79 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 66 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالى 5 ملايين دولار.

ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 يناير 2023) 2.291 مليون طن، منها 1.594مليون طن ذرة، 702 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 1.154 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتى هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابى على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.