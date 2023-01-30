شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الشرطة وتأييدا للرئيس السيسي.. وقفة للمصريين أمام سفارة مصر بصربيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المئات من المصريين وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بصربيا، تأييدا للرئيس السيسى وتضامنا مع شعب مصر، وتعبيرا عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وتأتى تلك الوقفة التضامنية تزامنا مع أعياد الشرطة المصرية، التى أكد فيها أعضاء الجالية المصرية فى صربيا عن وقوفهم مع قوات الشرطة فيما يواجهونه من تحديات فى تلك الفترة الصعبة التى يمر بها الوطن.



أعلام مصر



الجالية المصرية فى صربيا



جانب من الوقفة التضامنية



علم مصر