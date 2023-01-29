شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة مبدئيا على قانون الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الإثنين.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها.

كما وافق مجلس النواب، على إتفاقيتين الأولى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

والاتفاقية الثانية بشأن الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.