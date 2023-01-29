شكرا لقرائتكم خبر عن بدء كلمة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يلتقى عدد من قادة الشباب المصرى فى إطار زيارته لمصر والتي تستمر يومان، ثم يزور بعدها إسرائيل والضفة الغربية.

ويلتقى بلينكن خلال زيارته القاهرة مع كبار المسئولين المصريين لبحث دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى وبيلنكن مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا الاثنين، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله، إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

وكان كتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد:" في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".















































