شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس برلمان باكستان لـ"الخليج 365": العلاقات مع مصر تحظى بزخم كبير والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أشاد نائب رئيس البرلمان الباكستاني زاهد دوراني بالعلاقات مع مصر، موضحا أنها تحظى بزخم كبير على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، في المرحلة الراهنة، مع تطور العلاقات بصورة كبيرة.

وأشار دوراني، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى تنظيم مصر الاستثنائي لقمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ، مشيدا بالجهود التي بذلت سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الدعم الذي قدمته مصر من أجل تحقيق أهداف المؤتمر.

وأوضح أن حجم العلاقات الاقتصادية في تزايد كبير بين مصر وباكستان مع زيادة معدلات التبادل التجاري، معتبرا أن ارتفاع معدلات التعاون الاقتصادي يبقى أولوية مهمة على المستوى العالمي لمجابهة الازمات الاقتصادية في المرحلة الراهنة.

وشدد على اهتمام بلاده الكبير بالمشاركة في فعاليات مؤتمر مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالجزائر، معتبرا أنه يمثل فرصة مهمة لتعظيم التعاون والتكامل بين دول المنطقة في ظل الظروف الراهنة.