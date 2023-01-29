شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تعديل شروط القيد بالنقابة أولى الخطوات لحل مشكلة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتورة ولاء نور، بنقابة المهندسين، اليوم السبت، جمعيتها العمومية وذلك بعد الإعلان عن تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانونى حسب نص قانون النقابة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق- وكيل النقابة، والمهندس يسرى الديب- أمين عام النقابة، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد. فى كلمته أكد المهندس "طارق النبراوي"على أن قضية التعليم الهندسي والتى تتبناها النقابة قضية محورية، وأن شروط القيد بالنقابة والتى سيتم عرضها على الجمعية العمومية خلال مارس القادم لإقرارها واعتمادها هى أولى الخطوات لحل مشكلة البطالة التى يشعر بها جميع المهندسين، كما أنها تعد موقفًا يحرك المياه الراكدة لحل مشكلة انخفاض المستوى العلمى لبعض الخريجين من بعض الجهات التعليمية، مشددًا على أن هذه القرارات ليست نهاية المطاف بالنسبة للنقابة ولكن هذا هو المتاح خلال الفترة الحالية.

كما أكد "النبراوي" على أهمية حضور جموع المهندسين، الجمعية العمومية القادمة، لأنها ستشهد اتخاذ قرارات حاسمة تصب في صالح المهنة والمهندس، مبديًا سعادته لما رآه من نسب حضور خلال فعاليات الجمعيات العمومية للشُّعب وهو ما يعبر عن تكاتف المهندسين وأنهم يد واحدة.

من جانبه عبَّر الدكتور مهندس "حسام رزق" عن سعادته بوجوده بين زملائه وأبنائه مهندسي العمارة، معتزًّا بانتمائه لهذه الشعبة، واصفًا مهنة المعماري بأنها رمانة الميزان في جميع المشروعات القومية.

وقال "رزق": "لدينا الكثير من التطلعات خلال الفترة القادمة لإفادة مهنة الهندسة المعمارية من خلال زيادة برامج التدريب لتأهيل المهندس المعماري لمواكبة التطور المعماري الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى أنه ومنذ ترشحه لمسئوليته بالنقابة يأمل للوصول إلى يوم خاص يكرَّم فيه المعماري المصري، لأنه المعماري المميز على مستوى العالم، كونه أول معماري في التاريخ، طامحًا لأن يكون هناك أوسكار يُمنح لأحسن المشروعات العالمية خلال هذا اليوم ليكرم فيه "أميز" معماري مصري وعربي وإفريقي، إضافة إلى جوائز تُمنح باسم مصر صاحبة أقدم حضارة معمارية، واعدًا بالسعي الجاد مع قيادات شعبة الهندسة المعمارية وجمعية المعماريين، لأن معماريي مصر يستحقون ذلك".

وأضاف وكيل النقابة: "إن الفترة من 9 إلى 11 مايو القادم ستُقام احتفالية بمرور 60 عامًا على تأسيس اتحاد المهندسين العرب والذي استضافته مصر منذ عام 1963 وأقيم أول اجتماع به بتاريخ 9 مايو من نفس العام"، معلنًا أنه سيتم زيارات لعدد من المشروعات القومية على هامش الاحتفال والذي سيكون احتفالًا استثنائيًا وغير مسبوق يليق بمصر ومكانتها.

من جهته قال المهندس الاستشاري "يسري الديب": "أعتبر هذا اليوم يومًا مؤثرًا في نفسي، حيث لقاء الأساتذة والزملاء والأبناء"، مؤكدًا على تكاتف ووقوف المهندسين المعماريين خلف شعبتهم، مما يجعلها دائمًا شعبة هندسية متميزة.

بدورها قامت الدكتورة ولاء نور" باستعراض مفصل، تناولت فيه مهام شعبة الهندسة المعمارية ونشاط لجانها التي تتسابق لتقديم خدمات مميزة من خلال برامج ودورات تدريبية .. وتعمل على أرض الواقع من خلال الزيارات الخارجية والمشاركة في الفعاليات المختلفة على حد وصفها، حيث استهلت الشعبة أعمالها بانعقاد أولى جلساتها في شهر أبريل 2022 م، لتحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها وما يهم أعضاء مجلس الشعبة، ووضع سياسة الشعبة، والتي تتمثل في تحقيق المحاور الأساسية والقيام بمهامها المهنية نحو المهندسين المعماريين لرفع شأن مهنة الهندسة المعمارية من خلال ثلاثة محاور (الوطني، والمهني، والخدمي).

كما استعرضت "نور" أنشطة جميع لجان الشعبة خلال عام 2022 حيث شاركت في عدة فعاليات من بينها اجتماع الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لهيئة المعماريين العرب، وكذلك مهرجان جوائز المعماريين العرب الثاني بالتعاون مع نقابة المهندسين بالأردن في شهر نوفمبر على هامش جائزة المعماريين العرب وطلب تنظيم فعاليات الجائزة لدورته القادمة في مصر، والاتفاق على الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس اتحاد المهندسين العرب في مايو المقبل بالقاهرة، إضافة إلى مشاركة الشعبة في انتخابات جمعية المهندسين المعماريين المصريين بتاريخ 9 أكتوبر.

وأوضحت رئيس شعبة الهندسة المعمارية أن الشعبة خلال عام 2022 شاركت في فعاليات ومؤتمرات من خلال اللجان العامة بالنقابة وكذلك اللجان المنبثقة منها، بالإضافة إلى الزيارات لمختلف المحافظات لعمل لقاءات مع المهندسين للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم وحلها وتلقِّي الاقتراحات الخاصة، للارتقاء بالمستوى المهني والعملي لهم.

كما أوضحت الدكتورة "ولاء نور" خلال الجمعية العمومية دور اللجان المنبثقة منها، وهي ( لجنة القيد والمعادلات، واللجنة الاستشارية، ولجنة الشكاوى، ولجنة المشاركة المجتمعية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التواصل، ولجنة التراث، ولجنة التدريب، ولجنة شباب المعماريين، ولجنة المسابقات المعمارية والتخطيط).

وقالت: خلال عام 2022 تلقت لجنة القيد والمعادلات، عدد 98 ملفًا من الحاصلين على بكالوريوس- جامعات خارج جمهورية مصر العربية تمت الموافقة على 88 واستيفاء 8 ملفات، وجارٍ عرض ملفين، إضافة إلى تلقي اللجنة 79 طلبًا لإضافة لقب دكتور تمت الموافقة على 75 منها واستيفاء 3 ملفات وجارٍ عرض ملف واحد، وتلقت اللجنة أيضًا طلبين لتصريح مزاولة المهنة لغير المصريين تمت الموافقة على طلب، واستيفاء الآخر.

وفيما يخص لجنة الهندسة الاستشارية بالشعبة والتي بدأت عملها في شهر يونيو 2022 فقد تلقت اللجنة 169 طلب قيد مهندس استشاري تمت الموافقة على 25 طلبًا، وعدم الموافقة على 18 طلبًا، واستيفاء 13، وجارٍ عرض 113 طلبًا للمناقشة والفحص، إضافة إلى تلقِّي اللجنة 8 طلبات إضافة مجال استشاري، تمت الموافقة على 4 طلبات، وعدم الموافقة على طلب واحد، وجارٍ عرض 3 طلبات للمناقشة والفحص، كما تلقت اللجنة 14 طلبًا لترخيص مكتب هندسي استشاري نوعي أول مرة تمت الموافقة على 11 طلبًا، وعدم الموافقة على طلب واحد، واستيفاء طلبين، إضافة إلى إحالة 7 طلبات للجان البينية.

وفيما يخص بعض مشاركات ممثلي الشعبة بالمجلس الأعلى، أظهر التقرير مشاركتهم في عمل اللائحة الموحدة للنوادي واستكمال المجهود السابق والذي بدأ منذ 2019 وقطع شوط كبير والمتوقع الانتهاء منه قبل الجمعية العمومية القادمة، والمطالبة بإعادة إحياء الدراسة المقدمة من المكتب الفني المكون من المجلس السابق فيما يخص الاستفادة من مشروع أرض سيتي ستارز، وتقصي الحقائق حول البيان المنشور على صفحة النقابة بتاريخ 17 يوليو 2022 حول أصل من أصول النقابة وهو قرية ريماس بالساحل الشمالي والذي انتهى بوجود مخالفات إدارية تنقص من حقوق النقابة والمهندسين، وتحويل الملف لنيابة الأموال للتحقيق حوله، كذلك المشاركة ضمن الوفد الممثل لنقابة المهندسين المصرية المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المعماريين العرب في الأردن بتاريخ 17 نوفمبر 2022 على هامش جائزة المعماريين العرب، وطلب تنظيم فعاليات الجائزة لدورته القادمة في مصر، وعمل زيارة لمشروع الـ ١٨ فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر للوقوف على المشاكل التي تواجه السادة المهندسين المخصص لهم الوحدات في المشروع ومحاولة حلها، وطلب مراجعة مشروع كومباوند بارادايس المملوك للنقابة بالقاهرة الجديدة وتحسينه وتجهيزه للطرح.

شهدت فعاليات الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية تفاعلًا من الحضور، وكان من بين المشاركين بالآراء والاقتراحات المهندس الاستشاري سيف أبوالنجا- رئيس جمعية المعماريين المصريين، والدكتور مهندس حمدي سطوحي والذي عرض مشروع "إحياء النازلة" بالفيوم، وهو مشروع قائم على الفخار وإعادة صناعة الفخار إلى مكانتها الطبيعية .