ارتفاع بالحرارة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الجمعة المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 29 يناير حتى الجمعة المقبل 3 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على حنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :