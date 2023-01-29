شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرات تدريبية لإعداد كوادر للتوعية بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق سلسلة من المعسكرات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لإعداد قيادات العمل التطوعي بالمؤسسة لمناهضة قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

يتضمن المعسكر التدريبي الأول للمتطوعين لدى مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظات " القليوبية ، والفيوم ، الشرقية ، الجيزة ، المنوفية ، دمياط ، كفر الشيخ ، قنا " سلسلة من المحاضرات ، عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران بالإضافة الى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، على حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

ووجهت "القباج " بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب المتطوعين لدى مؤسسة "حياة كريمة " ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريب المتطوعين على كيفية تنفيذ هذه البرامج التوعوية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن تنظيم سلسلة المعسكرات التدريبية لإعداد قيادات العمل التطوعي بمؤسسة "حياة كريمة" ، يأتي بالتوازي مع تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالقرى المستهدف من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "،وانه خلال العام الماضي تم تنفيذ أنشطة توعوية في 750 قرية ضمن مبادرة الصندوق " قرية بلا إدمان "وتم تنفيذ 6450 نشاط متنوع ومكرر عن أضرار الإدمان مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ومهرجان الأسرة والطفل ، وورش حكى للأطفال عن أضرار الإدمان ، ودوري رياضي بين الشباب تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " داخل العديد من القرى بالمحافظات المختلفة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء محافظات هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.