شكرا لقرائتكم خبر عن "المشورة والفحص لراغبي الزواج".. إصدار جديد لمركز الدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتناول الكتاب المشكلات التي يجب على المقبلين على الزواج مراعاتها من جميع الجوانب الطبية والاجتماعية والنفسية وموقف الشريعة الإسلامية منها، ووسائل الوقاية منها ومعالجتها من منظور إنساني؛ تجنبًا لما قد يترتب عليها من فشل للزواج.

ويقدم الكتاب ضمن أهدافه نصائح للمقبلين على الزواج، منها: أهمية الفحص قبل الزواج، خاصة ذوي القدرات، ومعلومات عن وسائل تنظيم الأسرة، ويناقش هدف الزواج وأهميته من المنظور الشرعي، إضافة إلى تكريم المرأة واحترام حقوقها وكيفية تحقيق الأنس الاجتماعي والاستقرار النفسي.

كما يلقي الكتاب الضوء على الأحكام الشرعية في العلاقة بين الزوجين، وحقوق الزوج على زوجته والعكس وكذا الحقوق المشتركة بينهما.

كما ركز المؤلف في كتابه على الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية من خلال ثلاثة مقاصد، هي: أهمية فهم الزوجين للنواحي النفسية والاجتماعية والثقافية لنجاح الحياة الأسرية، ودور الحوار بين الزوجين في تقوية العلاقات الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

يذكر أن ركن جامعة الأزهر يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54 بمجموعة من المؤلفات التي تقدم خدمة تثقيفية وتعليمية للجمهور في شتى المجالات، بإشراف من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.