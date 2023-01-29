مدير معرض البحرين الدولى للكتاب: معرض القاهرة يعود بالإيجاب على الجميع

القاهرة - سامية سيد - أكد بشّار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، إن الطاقة الاستيعابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تختلف عن الطاقات الاستيعابية في المعارض الأخرى على حسب الحجم والمساحة، موضحًا: "حضرنا المعرضَ العام الماضي، المرافق كانت مزدحمة بسبب قوة الحضور".

وأضاف جاسم خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي وبسنت الحسيني: "الحضور مميز هذا العام من كل جهة وبلد، أكثر من 50 دولة تشارك في المعرض هذا العام، وذلك أمر مميز للغاية".

وأكمل: "دائما يكون هناك ضيف شرف في معارض الكتب، وهذه السنة اختارت مصر الأردن كضيف شرف، واللغة العربية مهمة جدا، نتكلم عن أكثر من 11 مليون مفردة في اللغة العربية مقارنة بأي لغة أخرى، فاللغة الإنجليزية لا تتجاوز مفرداتها مليون مفردة، كما أننا تربينا على اللغة العربية حيث تعرف الناس بالثقافة الحقيقية".

وتابع: "هذه التجمعات ومنها معرض القاهرة الدولي للكتاب تعود بجانب إيجابي على الجميع، لدينا تعاون واجتماعات دائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية واتحاد الناشرين العرب، كل سنة يتم تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، على هامش المعرض يقام اجتماع مدراء المعارض العربية لمناقشة الملاحظات وإذا كان هناك شخص عنده رأي يضيف وانا أستفيد من خبراء الآخرين، فالعلم لا نهاية له، وبالتالي يجب أن نتواجد وان نتشارك في بعض الآراء ونستفيد من بعض ونستشير بعض ونتعاون حتى يكون المعرض لائقا بالحضور الكريم".