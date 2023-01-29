شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الأرمينى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد فى العاصمة الأرمينية كأول رئيس مصرى يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهى الزيارة التى تؤكد مدى الاهتمام والتقدير فى العلاقات مع أرمينيا والاهتمام بالتطوير فى مختلف المجالات وفق علاقات تاريخية، خاصة أن العلاقات لها خصوصية متفردة، واستضافت مصر تاريخيا عشرات الآلاف من الأرمن الذى اسهموا فى إسهامات مقدرة فى مختلف المجالات وإثراء .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأرميني: "يطيب لى وخالص الشكر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصول إلى أرض أرمينيا الصديقة، لافتا إلى أن المباحثات المشتركة مع الرئيس الأرمينى كانت مثمرة، وقد تطرق إلى الطفرة التى حققتها مصر فى مجال إنتاج الطاقة والغاز والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما يجعلها مقصدا مهما للاستثمار، واتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأرمينى "فاهاجن خاتشاتوريان" توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين، فى العديد من المجالات.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات خاصة، بأن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة تستند إلى دور الجالية المصرية الأرمينية في دعم التواصل المستمر بين الجانبين بما يشكل أساسًا متميزًا لعلاقات التعاون والتنسيق على الصعيد السياسي، كما كانت مصر من أوائل الدول وأول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها.

وحول محطات الزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون الثنائى، أوضح السفير بسام راضي، أن زيارة الرئيس الأرميني الأسبق "روبرت كوتشاريان" في أبريل 2007 إلى القاهرة كانت آخر زيارة رئاسية أرمينية لمصر على المستوى الثنائي، كما عقدت في ييريفان في يوليو 2022 الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وأرمينيا، وهناك تعاون برلمانى كذلك، كما تعد مصر من أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأرمن، وتوجد لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأرميني "فاهاجن خاتشاتوريان".. ووجه خلاله الرئيس العديد من الرسائل المهمة:

أعرب الرئيس عن سعادته بالتواجد فى العاصمة الأرمينية كأول رئيس مصرى يزورها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أعرب الرئيس عن تقديره لمشاركة رئيس أرمينيا فى مؤتمر المناخ "كوب 27"

التأكيد مع رئيس أرمينيا على أهمية الحوار لتحقيق السلام الدائم

المباحثات المشتركة مع رئيس أرمينيا كانت مثمرة

الاتفاق مع رئيس أرمينيا على زيادة حجم التبادل التجارى

المباحثات شهدت استعراضا لجهود مصر لإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى لتحقيق التنمية

المباحثات تطرقت إلى الطفرة التى شهدتها مصر، فى مجال البنية التحتية والنقل والخبرة التى تتمتع بها الشركات المصرية فى هذا القطاع

التأكيد على أن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسى

أكد رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان أن زيارة الرئيس السيسى إلى بلاده تعد "تاريخية"

أشار إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون وتتعزز بأكثر من ثلاثين سنة من العلاقات المستقلة

قال إنه لشرف عظيم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له

لفت إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسى مثمرة، إذ تمت مناقشة الأطر الواسعة للتعاون بين البلدين