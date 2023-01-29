شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق رويال بلازا فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق رويال بلازا، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوفيق في الإسكندرية، ويكون مقره داخل مول المنتزه في 4 شارع ملك حفني السياحي أمام محطة قطار المنتزه في قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية.

ويقوم مكتب توثيق رويال بلازا بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا ونوعيًا.