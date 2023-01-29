شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: كتب رابعة وخامسة ابتدائى جاهزة وتسليمها بتعديلاتها بداية التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتب الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائي ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى بشكلها الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة التى وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قد انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.