شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: المباحثات المشتركة مع رئيس أرمينيا كانت مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها جلسة المباحثات الموسعة صباح اليوم، بين الرئيس السيسي والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع نظيره الأرميني تطرقت إلى الطفرة التي شهدتها مصر، في مجال البنية التحتية والنقل والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا القطاع، وقدرتها على تنفيذ المشروعات المطابقة للمعايير العالمية، وفي وقت قياسي، وتابعت الرئيس السيسي: وأعربت للرئيس "فاهاجن" عن استعداد "القاهرة"، لتبادل ما لديها من خبرات مع "يريفان" في هذا القطاع سواء على الصعيد التقني، أو للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أرمينيا. رئيس أرمينيا يصف زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده بـ"التاريخية" أكد رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده تعد "تاريخية"، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون وتتعزز بأكثر من ثلاثين سنة من العلاقات المستقلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد في العاصمة الأرمينية كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الزيارة التى تؤكد مدي الاهتمام والتقدير في العلاقات مع أرمينيا والاهتمام بالتطوير في مختلف المجالات وفق علاقات تاريخية، خاصة أن العلاقات لها خصوصية متفردة، واستضافت مصر تاريخيا عشرات الآلاف من الأرمن الذي اسهموا في إسهامات مقدرة في مختلف المجالات وإثراء . الحكومة تنفى شائعة انتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة. أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع. الولايات المتحدة تؤكد دعم مصر وشعبها فى السعى نحو مستقبل مزدهر أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن زيارته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الأمن الإقليمي والعالمي. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير الأسبوع المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة الأحد فى صرف معاشات يناير الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة. "التضامن" تبدأ صرف معاشات فبراير الأربعاء وزير خارجية أمريكا: زيارتى لمصر والضفة الغربية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الرئيس السيسي: المباحثات المشتركة مع رئيس أرمينيا كانت مثمرة أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور، مؤكدة أن غدا الإثنين موعد الإعلان عن نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي. غدا.. إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى فى الجيزة رئيس أرمينيا يصف زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده بـ"التاريخية"

الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس أرمينيا على أهمية الحوار لتحقيق السلام الدائم"معلومات الوزراء": 75.6% من المصريين يدركون مشكلة الزيادة السكانية

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي حول "الزيادة السكانية" وذلك خلال شهر ديسمبر 2022 على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

الصحة: علاج مليون و438 ألفا و357 مواطنا بأقسام الطوارئ بالتأمين الصحى فى 2022

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ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة وأسوان 30