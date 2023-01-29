شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يلتقى قادة الشباب المصرى ويلقى كلمة فى الجامعة الأمريكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن، زيارة إلى مصر تستمر يومان يبحث خلالهما عدد من الملفات الإقليمية والدولية، ويبحث مع كبار المسئولين المصريين دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وفى إطار زيارته، يلتقى بلينكن اليوم مع قادة الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يلقى كلمة قبل المضي قدما فى جدول زيارته التي تعد الزيارة الرابعة للمنطقة وتشمل زيارة إسرائيل والضفة الغربية.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى وبيلنكن مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا الاثنين بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

وكان كتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد:" في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".