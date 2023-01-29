شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأرميني يشيد بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية ييريفان، مع الرئيس "فاهاجن خاتشاتوريان"، رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس الارميني فى مستهلها بالزيارة التاريخية الرئيس، معرباً عن تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد الرئيس الأرميني بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات، فضلاً عن التطلع لتبادل الخبرات الفنية مع مصر ومشاركتها في تنفيذ المشروعات في أرمينيا في عدد من القطاعات التي باتت تتمتع فيها بتجربة ناجحة، لاسيما البنية التحتية والنقل.