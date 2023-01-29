شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع هدايا على المسنين احتفالا بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عدد من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوى الهمم، ونزلاء أحد مستشفيات علاج الأورام بمحافظة القاهرة لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة، حيث تم خلال تلك الزيارات توزيع عدد من الهدايا على النزلاء .

وأعرب القائمون على إدارة دور الرعاية والمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق فى أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن. ‎