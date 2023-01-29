شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى شائعة انتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.