شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على النتيجة بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- يقدم ولى الأمر طلب تظلم فى اليوم الثانى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.
- يتم تقديم طلب التظلم فى المدرسة والإدارة التعليمية.
- يسدد الطالب الرسوم المقررة للتظلم على كل مادة يرغب فى التظلم فيها.
- الطالب يسدد 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم.
-يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- يتم فحص تظلم الطالب للتأكد من عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره.
ـ الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجاب.
ـ عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.
ـ الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
- التأكد من إضافة الدرجة الأعلى للطالب بامتحانات أعمال السنة إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.