شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: صور العداد متاحة لجميع المواطنين للتأكد من صحة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن صور عدادات الكهرباء متاحة لجميع المواطنين بجميع شركات توزيع الكهرباء ويمكن اﻹطلاع عليها للتأكد من صحة فاتورة اﻻستهلاك الخاصة بهم فى حالة وجود أى شك فى قيمتها، كاشفاً أنه من حق كل مشترك الاطلاع على صورة للعداد للتأكد من صحة الفاتورة عن طريق تقديم شكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"أن شركات توزيع الكهرباء تحتفظ بصور العدادات التى ترسلها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات وذلك لمدة 3 أشهر سابقين، لافتا إلى أن تصوير العداد بواسطة شركة شعاع مكن قطاع الكهرباء من القضاء بنسة كبيرة تجعلها شبه منعدمة.

وأشار حمزة إلى أن تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل اى عنصر بشرى مع اتباع مراحل مراجعة الفاتورة قبل إصدارها بدقة وراء اختفاء مشاكل فواتير اﻻستهﻻك.

وتابع حمزة، أن هناك أنظمة كثيرة لسداد المديونيات و التراكمات للتيسير على المواطنين للسداد بالتقسيط و بدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين ، موكدا أنه وفقا للقوانين يحق لشركة توزيع الكهرباء الانذار بالفصل بعد الشهر الثالث من عدم سداد المواطن الفواتير الاستهلاك.