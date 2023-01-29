شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة 5 لفعاليات جامعة الطفل بالقومى للبحوث بمشاركة 120 طالبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وبرنامج جامعة الطفل هو برنامج علمى متكامل تدعمه أكاديمية البحث العلمى وتشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وبعض المعاهد البحثية والمركز القومى للبحوث من اكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط حيث وجهت قيادات المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش اهتمامها للاستمرارفى المشاركة بهذه المبادرة لما للمركز من دور رائد فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى اتجاهات عديدة والتى منها الاهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية اسهاما من المركز فى تشجيع الاطفال على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .
ويستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية من سن 9-15 سنة وهى مرحلة ما قبل التعليمى الجامعى حيث تقوم الأكاديمية بوضع برامج علمية على يد خبراء مصريين واجانب ووتقدم هذه المناهج فى صورة أنشطة علمية وفنية وتتيح أيضا الدراسة بجامعة الطفل والتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز والتواصل اساتذة المركز القومى للبحوث .
كما يشارك طلبة جامعة الطفل فى المعارض والمسابقات المختلفة بمساعدة اعضاء هئية البحوث وتتيح لهم الدراسة السفر للخارج من حالة الفوز فى هذه المسابقات هذا وقد شارك اطفال جامعة الطفل بالمركز خلال العام الماضى2022 فى العديد من المسابقات التى تنظمها الاكاديمية.