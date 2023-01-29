شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 07: 3
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:48
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:10
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:02 م
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 2:58 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:38 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 08: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:47