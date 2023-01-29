شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 07: 3

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:48

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:10

موعد صلاة المغرب 5:31 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:02 م

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 2:58 م

وقت صلاة المغرب 5:21 م

وقت صلاة العشاء 6:38 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 08: 3

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:47