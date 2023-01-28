أخبار مصر

الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدًا الجمعة القادمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدًا الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 31 مسجدًا يوم الجمعة 3 / 2 / 2023م، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 643 مسجدًا، منها ( 512 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 131 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. أبو شاور – قرية إبراش – مركز مشتول السوق

 

مديرية أوقاف البحيرة

2. سيدي عقبة – مركز المحمودية

 

مديرية أوقاف القليوبية

3. السباخي – القلج - الخصوص

 

مديرية أوقاف المنوفية

4. البحري – سدود - منوف

5. سيدي يوسف- الحامول – سرس الليان

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. الفلاحين – الورق – سيدي سالم

7. خالد بن الوليد – أولاد سعيد - بلطيم

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. زمزم – الإعلام – الشيخ زايد – بجوار مبني إذاعة وتليفزيون القناة

 

مديرية أوقاف قنا 

9. النعماني – صفارة – بندر دشنا

 

مديرية أوقاف المنيا

10. السلام – إبشاق – بني مزار

11. الشرقي – مفوز طيبة - العدوة

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنوفية

1. السبيل - ميت القصري - قويسنا

 

مديرية أوقاف أسيوط

2. عثمان بن عفان – قرية ببلاو - ديروط

 

مديرية أوقاف المنيا

3. الهدى – المطاهرة الشرقية – أبو قرقاص

 

مديرية أوقاف الغربية

4. الكرايدة – كفر حشاد – كفر الزيات

 

مديرية أوقاف البحيرة 

5. بلبع العشرة- المحمودية

6. بلال بن رباح – خط السرو – أبو حمص

7. دويدار - أريمون – المحمودية 

8. عزبة حسني – سيدي غازي – كفر الدوار 

 

مديرية أوقاف قنا

9. النور المحمدي - نجع شاهين -الدهسة – العركي – فرشوط 

10. التقوى والإيمان – بني برزة – أبو تشت 

11. العمري - الجبلاو – قنا 

12. التوحيد - الجربة – أبو تشت 

13. عبد الوهاب بك أبو سحلي - الدهسة – العركي – فرشوط

14. آل راجح – النجمة والحمران – أبو تشت

 

مديرية أوقاف سوهاج

15. الرحمة الغربي – الجلايلة – دار السلام

16. عمرو بن العاص – قرية السلام – دار السلام 

 

مديرية أوقاف أسوان

17. القفطية – قرية القفطية - دراو

18. التقوى– ش السباعية بجوار كمين الشرطة – السباعية

 

مديرية أوقاف بني سويف

19. عبد ربه جاد – عزبة أبو القاسم – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

 

مديرية أوقاف الشرقية

20. سادات قريش – بندر بلبيس

المساجد الجديدة (2)
المساجد الجديدة 

المساجد الجديدة (3)
المساجد الجديدة 

المساجد الجديدة (1)
المساجد الجديدة 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا