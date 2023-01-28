شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: الرد على النيل من المقدسات الإسلامية من خلال التمسك بالدين وإعمار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإسلام يتم محاربته على مدار السنين ولم يكن تاريخيًا بعيدا عن مرمى الهجمات، داعيا المسلمين إلى مواصلة إيصال رسالة الدعوى "برفق" بعيدا عن "العنف"، وأن يواصلوا التمسك بتعاليم دينهم الحنيف.