شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": السجن وغرامة 2 مليون جنيه مصير صاحب مصنع فيديو السلع المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على الفيديو المنتشر حول منتج النسكافيه المغشوش ووضعه في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة، مؤكدا أن الفيديو به جزء من الحقيقة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنع "تحت بير السلم"، قام بتقليد العلامات التجارية المشهورة، وهي شركات استثمار ولها قواعد ثابتة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كل هذه الأمور.

وأشار إلى أن الدولة لديها قاعدة بينات، وتعمل وقدم وساق للقضاء على السوق السوداء واحتكار السلع، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تؤثر على المستثمر المصري والأجنبي والاقتصاد المصري.

كما أكد أن الدولة حريصة أيضا على حماية المواطن وسلامته، وحماية الاستثمار المصري والاقتصاد، مبينا أنه تم ضبط المصنع، حيث تم ضبط 3 أطنان مستلزمات إنتاج، 1900 كرتونة شاي منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عبوات سلع مقلدة من نسكافية وشاي، كما تم ضبط 12 ماكينة تعبئة و2 تغليف ومصادرتهم وتم القبض على صاحب المصنع.

وأشار إلى أن العقوبة التي سيتم توقيعها على صاحب المصنع، غرامة 2 مليون جنيه لتقليد العلامات التجارية، والحبس من 3 إلى 7 سنوات ومصادرة البضائع المغشوشة.