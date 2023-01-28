وزير التنمية المحلية يتفقد إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

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القاهرة - سامية سيد - اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جولته لمحافظة مطروح، بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ويتم تنفيذ المركز بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والتي يأتي انشائها في اطار الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلي غرف العمليات التخصصية للجهات.

شارك في الجولة الدكتورة دينا الدسوقى نائبا لمحافظ مطروح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية ،

واستمع اللواء هشام آمنة واللواء خالد شعيب الي آخر المستجدات الخاصة بالمشروع الذي من المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم ، ومن المقرر ان يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما يهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية

ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.



وزير التنمية المحلية يتفقد إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ



وزير التنمية المحلية يتفقد إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ



وزير التنمية المحلية يتفقد إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ



وزير التنمية المحلية يتفقد إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ