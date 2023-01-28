شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: المتحور الجديد ليس خطيرا واللقاح ضروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن ما يتم تداوله على أنه فيروس جديد يصيب الجهاز التنفسي وسريع الانتشار وأكثر شراسة، هو في الحقيقة ليس فيروسا جديدا، وإنما هو متحور جديد لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "هو متحور وليس فيروس جديد، كما أنه مر على ظهوره ما يقرب الشهرين، وهو سريع الانتشار ولكنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ونحذر فقط كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية، ولا يؤدي إلى التهابات رئوية كما كان يحدث في المتحورات السابقة".

وقال: "علينا أن نأخذ حذرنا، لكن لا داعي للخوف والهلع، هو متحور سريع الانتشار، ولكن الميزة الأساسية أنه لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، ونسب الاستجابة للعلاج جيدة للغاية، وعلينا أن نعود مرة أخرى لنتسابق للحصول على لقاح كورونا، وهي مفيدة لأنها قللت من أعداد الوفيات والمضاعفات".

وتابع: "علينا أن نستكمل حربنا مع الفيروس، ويفضل أن يحصل كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية على اللقاح كل 3 أشهر، والأشخاص العاديين ممن هم دون 50 عاما كل 6 أشهر".