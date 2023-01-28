شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن "الأزولا" و "الاسبيرولينا" خامات جديدة لإنتاج وصناعة الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اقرار لجنة مواصفات الاعلاف بالمركز، في اجتماعها الأخير اثنين من خامات الأعلاف، وإضافة علفية جديدة .

وأشار العكازي، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتيسير على المتعاملين، وإجراءات عمليات التسجيل، وبذل الجهود لوضع مواصفات لخامات جديدة لأعلاف بديلة لسد الفجوة التي نشأت عن الأزمة فضلا عن اعتماد إضافات وخامات جديدة للأعلاف، ذات قيمة تغذوية عالية، كذلك تساهم في سد الفجوة في إنتاج الأعلاف، وارتفاع أسعارها عالميا، لدعم قطاع الإنتاج الحيواني.

وقال إن وزير الزراعة وجه بالعمل المستمر للجنة لمواكبة كل ما يستجد من خامات وأعلاف بديلة أو غير دارجة الاستعمال، وإيجاد بدائل عملية للخامات التقليدية من الحبوب التي تشهد أسعارها ارتفاعا غير مسبوق تحت الظروف العالمية الحالية.

وأشار إلى أن الخامات التي تم اعتمادها مؤخرا هي: الازولا و مخلفات استخلاص العطور من النارنج، فضلا عن مستخلص الاسبيرولينا، لافتا إلى أن ذلك يأتي وفقا للقرارات ولوائح منظمة، لعمليات تنظيم الأعلاف وصناعتها وتداولها والرقابة عليها، حيث تبدأ بتعريف لمادة العلف أو الخامة العلفية بأنها كل مادة لم يدخلها خلط و تستعمل في تغذية الحيوان و الدواجن و الاسماك سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني كما يقصد بها أي إضافة منفردة من إضافات الأعلاف مثل الفيتامينات والمعادن ومكسبات القوام والطعم والرائحة والأحماض الأمينية والانزيمات ومنشطات الهضم والنمو والتمثيل الغذائي ومحسنات الأداء الإنتاجي وغيرها من الإضافات المسموح بها دوليا، كما يوضح أيضا الفرق بين الخامة والمخلوط والعلف المصنع.

وأضاف مدير المركز أن تداول أي خامة بالبيع والشراء لا يكون صحيحا إلا بعد وضع مواصفة قياسية تضع توصيفا للخامة وتركيبها الكيماوي و قيمتها الغذائية و الحدود القصوي من المواد الضارة و غير المرغوب فيها و محاذير استخدامها لغير الغرض او الحيوان او الطائر المستهدف، مشيرا الى ان لجنة المواصفات تتولى البت و التوصية في التراكيب العلفية و مدي ملاءمتها للحيوان او الطائر او السمكة المستهدفة بما يعرف باستمارة تسجيل الاعلاف و التي تشمل التركيب الكامل والجرعة او نسبة الاضافة و المرحلة العمرية للكائن المستهدف لتغطي احتياجاته من مواد الغذاء و كذلك طبيعة المنتج و سعة العبوات و معايير مراقبة الجودة.

وتابع أنه تعد المواصفة بالنسبة للخامة واستمارة التسجيل بالنسبة للعلف المصنع أو الإضافة العلفية هي الوثيقة أو العقد بين المنتج والمستهلك والتي علي أساسها يتم تنظيم عمليات الإنتاج والتداول والتفتيش ومراقبة الأسواق، كما تضيف لجنة مواصفات الأعلاف مواصفة لكل خامة جديدة لتضاف إلي قائمة الخامات بالقرار المنظم، وذلك بعد دراسة وتحليل ومناقشات عديدة لضمان الكفاءة وأمان الاستخدام.