شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا، وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس لأرمينيا الصديقة وهى الأولى من نوعها لرئيس مصرى، تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أحد مصانع الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء، وتوجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة "حدائق العاصمة"، الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة. رئيس الوزراء يفتتح أحد مصانع الأدوية بالعاشر من رمضان قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يوليو 2023 صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2023 . قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص هام للغاية ويتم مناقشة كيفية تنشيط البورصة المصرية، وفى خلال أقل من أسبوعين سيتم إعلان خطة طرح الشركات، التي سيتم طرحها فى البورصة فى 2023، مضيفا أن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل. رئيس الوزراء: تفعيل مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% الأسبوع المقبل أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لم يتم تحديد وقت أو مدة معينة لأداء صلاة التراويح فى شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم تحديد وقت محدد لأداء صلاة التراويح. قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يوليو 2023رئيس الوزراء: إعلان خطة طرح الشركات فى البورصة لعام 2023 خلال أسبوعينوزير الأوقاف: لن نحدد وقتا معينا لصلاة التراويح والأمر متروك للإمام والمصلين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارة الرئيس الرسمية لأذربيجان. رئيس الوزراء: المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفى شهرين قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر لشهرين، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل رئيس الوزراء: المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفى شهرين رئيس أذربيجان: دور مصر محورى كركيزة للأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة. القوى العاملة تنفى شائعة صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلالها.. الرئيس السيسي يصل أرمينيا ويلتقى غدا فى أرمينيا رئيسى الجمهورية والوزراءأسعار الذهب تنخفض 100 جنيه.. وعيار 21 يتراجع إلى 1750 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 13 يناير 2023 وحتى فتح التعامل على الذهب اليوم السبت 28 يناير هبوط بحوالي 100 جنيه تقريبًا لينخفض عيار 21 من 1850 إلي 1750 جنيها.

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة PAREA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها .

بدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب اليوم السبت من خلال المدارس والإدارات التعليمية. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول الاختبارات واى طالب لن يسجل الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات، مشيرة إلى أنه متاح للطالب الدخول على موقع الوزارة أو من خلال المدرسة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث أن أخر موعد لتسجيل الاستمارة بنهاية فبراير المقبل. حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى، وتستمر لمدة أسبوعين حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023. قال مرصد الأزهر في تقرير له إن العالم أجمع تابع الحدث الإجرامي الذي أقدمت عليه مجموعة مؤيدة للمتطرف اليميني "راسموس بالودان" الذي يقود حزبا مناهضا للهجرة في الدنمارك، بحرق مصحف في العاصمة السويدية استكهولم وبالتحديد أمام مقر السفارة التركية، وتصوير هذا الأمر وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مرصد الأزهر: تكرار حرق المصحف الشريف إثارة متعمدة لمشاعر المسلمين بدء إجازة منتصف العام الدراسى بالجامعات "اليوم" وتستمر لمدة أسبوعين التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2023 المديريات التعليمية تبدأ إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

السفينة PAREA تصل ميناء سفاجا البحري وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي