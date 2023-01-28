شكرا لقرائتكم خبر عن "المفوضية الأوروبية": نقدر العلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، أوراق اعتماده لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث حرصت رئيسة المفوضية الأوروبية على نقل تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعراب عن تقدير الجانب الأوروبي للعلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على الزخم التي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مناحي التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ الأمر الذي عكسته وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر في منتصف يونيو الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي واسرائيل في مجال تصدير الغاز، إلى جانب مشاركة السيدة "فون دير لاين" في أعمال مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ COP27 إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي.

كما تم إبراز الخطوة الهامة على مسار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتمثلة في التوقيع على مذكرة التفاهم حول الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي دائمًا على الدور المصري، كركيزة أساسية؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.