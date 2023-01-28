ننشر عنوان وتفاصيل مأمورية الشهر العقارى الجديدة بحدائق أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارات جديدة بشأن انشاء ماموريات شهر عقارى جديدة بعدة مناطق في التجمعات العمرانية الجديدة، وذلك للتسهبل على المواطنين، وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بإنشاء مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بحدائق أكتوبر)، الكائنة بالدور الثانى بمبنى السوق التجارى بالمنطقة رقـم 247 فـدان إسكان اجتماعى - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة تختص بكافـة طلبـات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليهـا علـى النحو المبين بالقانون ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 فبراير المقبل.

جاءت القرارات، بعد الاطلاع على القانون رقـم 114 لـسنة 1946 بتنظـيم الـشهر العقـارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لـسنة 1947 بـشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الـشهر العقارى والتوثيق؛ وعلى قرار وزيـر العـدل الـصادر فـى 1/1/1947 بإنـشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018) المعدل بالقانون رقـم 177 لـسنة 2022 ( فى شأن تنظيم بعض أحكام الـشهر العقـارى فـى المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة ولائحتهما التنفيذية؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 11 يناير 2023.