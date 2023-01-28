شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء .. 5 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس ، حيث كشفت عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم والدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم والدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.

وكان أغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح).

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، قائمة المرشحين المبدئية المتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية.

وحدد الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 29 يناير حتى الإثنين 30 يناير.

وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.