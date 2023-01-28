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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء.. الأعلى للجامعات يعلن القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة جامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
3-. الدكتور اسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها
4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى
5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة
6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية
7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة
8 - الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى
9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب
وكان اغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) .
ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، قائمة المرشحين المبدئية المتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية .
وحدد الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 29 يناير حتى الاثنين 30 يناير .
وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.
القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة جامعة بنها