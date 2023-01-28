شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد سير العمل بمنطقة الغربية ويؤكد عدم التهاون مع أي تقصير والان مع تفاصيل الخبر
وتابع وكيل الأزهر سير العمل للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المقررة وانضباط العمل، حيث التقى العاملين بإدارات التوجيه الفني والموجهين العموم وإدارة التنسيق، وشدد على ضرورة صدور حركات الندب من خلال الموجهين مع مراعاة قرارات الإمام الأكبر في هذا الشأن، وتفقد أيضا إدارة شؤون القرآن الكريم وإدارة المعلومات والتوفيق وإدارة الكمبيوتر التعليمي موجهًا بضرورة توثيق مسابقه الإمام الأكبر لحفظ القران الكريم بالصوت والصورة بجودة ودقة عالية، حفاظًا على حقوق كل المشاركين في المسابقة.
وفي ختام جولته، دعا وكيل الأزهر كل العاملين بمنطقة الغربية وكل المناطق والإدارات التعليمية بالإخلاص في العمل وإنجاز مصالح الموظفين والطلاب والمواطنين والمترددين على المنطقة، وأنه لن يتهاون في حالة وجود أي تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية، ضمانًا لأداء هذه الرسالة والأمانة الملقاة على عاتق الأزهر وقطاعاته.