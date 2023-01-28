شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد سير العمل بمنطقة الغربية ويؤكد عدم التهاون مع أي تقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في جولة مفاجئة اليوم السبت، سير العمل بمنطقة الغربية الأزهرية، رافقه خلالها الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ عبد اللطيف طلحة مدير عام المنطقة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

وتابع وكيل الأزهر سير العمل للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المقررة وانضباط العمل، حيث التقى العاملين بإدارات التوجيه الفني والموجهين العموم وإدارة التنسيق، وشدد على ضرورة صدور حركات الندب من خلال الموجهين مع مراعاة قرارات الإمام الأكبر في هذا الشأن، وتفقد أيضا إدارة شؤون القرآن الكريم وإدارة المعلومات والتوفيق وإدارة الكمبيوتر التعليمي موجهًا بضرورة توثيق مسابقه الإمام الأكبر لحفظ القران الكريم بالصوت والصورة بجودة ودقة عالية، حفاظًا على حقوق كل المشاركين في المسابقة.

كما تابع أعمال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وتفقد أيضا إدارة الجودة وإدارة التدريب وإدارة المكتبات وإدارة رعاية الطلاب والتقى مديري المراحل التعليمية وخدمة المواطنين وإدارة الشؤون القانونية والإدارة الهندسية والشئون الوظيفية وإدارة الحسابات وإدارة الامتحانات ومنطقة الوعظ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات المفاجئة ستسمر في مختلف المناطق الأزهرية لمتابعة سير العمل وانضباطه والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تخدم مصلحة العمل.

وفي ختام جولته، دعا وكيل الأزهر كل العاملين بمنطقة الغربية وكل المناطق والإدارات التعليمية بالإخلاص في العمل وإنجاز مصالح الموظفين والطلاب والمواطنين والمترددين على المنطقة، وأنه لن يتهاون في حالة وجود أي تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية، ضمانًا لأداء هذه الرسالة والأمانة الملقاة على عاتق الأزهر وقطاعاته.