شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح أحد مصانع الأدوية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أحد مصانع الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء.

وتوجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة "حدائق العاصمة"، الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة.

وفي مستهل الجولة، تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات السكنية المنُفذة بمدينة "حدائق العاصمة"، وفي غضون ذلك، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن مدينة "حدائق العاصمة" تُعد إحدى مدن الجيل الرابع، إذ تضم مناطق إسكان متنوعة الكثافة بمساحات متعددة، وكذا مناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، بالإضافة إلى مناطق صناعية ومشروعات استثمارية، فضلا عن المحاور خضراء والمناطق اللوجيستية والمشروعات السياحية.