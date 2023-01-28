شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة PAREA تصل ميناء سفاجا البحري وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة PAREA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها .

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 699 شاحنة و 54 سيارة .

وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع ، 432 شاحنة و 44 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 267 شاحنة و 10 سيارات .

واستقبل الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة و الحرية2 وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل ودليلة والحرية 2 .

كما تم تداول 1320 طن بضائع عامة ومتنوعة 132 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1390 راكب بموانئها .