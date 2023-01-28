شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر لشهرين، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل

وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها 2020، والحي الأول بها مكون من 30 ألف وحدة سكنية.