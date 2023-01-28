شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: المعلم العربى عليه دور بارز فى تعميق الانتماء للأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم السبت، اجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب "دورة الفقيد هشام نمر مكحل"، الأمين العام السابق للاتحاد، الذى وافته المنيه منذ أشهر قليلة.

وتعقد الاجتماعات الحالية بمقر الجامعة العامة للتعليم الأساسي بدولة تونس الشقيقة خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير الجاري، بحضور نبيل الهواشى الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي بتونس، وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الاساسى، والأمناء العموم المساعدون لاتحاد المعلمين العرب، ورؤساء المنظمات التربوية بدول سوريا والعراق والجزائر وفلسطين والمغرب والسودان وموريتانيا ولبنان.

وفي مستهل كلمته، قال خلف الزناتى رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن المعلم العربي هو المسئول عن تربية وتثقيف وتنوير أبنائنا الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

وشدد الزناتي، على ضرورة أن يكون للمعلم العربي دور بارز في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعميق القيم والولاء والإنتماء للأوطان.

وعلى هامش تلك الاجتماعات، أهدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل، درع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقديرا لدوره الفاعل في خدمة العملية التعليمية وإسهاماته الناجحة في اتحاد المعلمين العرب على مدار تاريخه.