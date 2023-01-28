شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: صلاة التراويح بمسجد الحسين بنصف حزب من القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، بمسجد الإمام الحسين بن على رضى الله عنه بتلاوة نصف حزب من القرآن "ربعين"، ويؤم المصلين كبار قراء الجمهورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير الأوقاف منذ قليل، لاستعراض تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى تنطلق السبت المقبل ولمدة خمسة أيام، لافتا إلى عدد الدول المشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 29، حيث من المقرر أن تشارك 58 دولة حول العالم منها 33 إفريقية، و7 محكمين من 7 دول هى "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المسابقة يشارك بها 108 متسابق على مستوى العالمي، بإجمالى جوائز 2 مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الليلة الأولى من الشهر الفضيل - الدكتور/ أحمد نعينع

الليلة الثانية من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود الخشت

الليلة الثالثة من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي

الليلة الرابعة من الشهر الفضيل - الشيخ/ حجاج الهنداوي

الليلة الخامسة من الشهر الفضيل - الشيخ/ طه النعماني

الليلة السادسة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمدى بحيري

الليلة السابعة من الشهر الفضيل - الشيخ/ صلاح الجمل

الليلة الثامنة من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الله عزب

الليلة التاسعة من الشهر الفضيل - الشيخ/ أحمد أبو فيوض

الليلة العاشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود على حسن

الليلة الحادية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ هانى الحسيني

الليلة الثانية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ العزب سالم

الليلة الثالثة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ إبراهيم الفشني

الليلة الرابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ كارم الحريري

الليلة الخامسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ أحمد تميم

الليلة السادسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمد عبد البصير

الليلة السابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ حجاج هنداوي

الليلة الثامنة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمدى بحيري

الليلة التاسعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الله عزب

الليلة العشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني

الليلة الحادية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ العزب سالم

الليلة الثانية والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ طه النعماني

الليلة الثالثة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ هانى الحسيني

الليلة الرابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود الخشت

الليلة الخامسة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ أحمد أبو فيوض

الليلة السادسة والعشرون من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع

الليلة السابعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ صلاح الجمل

الليلة الثامنة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي

الليلة التاسعة والعشرون من الشهر الفضيل - الشيخ/ كارم الحريري

الليلة الثلاثون من الشهر الفضيل - الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني