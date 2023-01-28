شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية مجانية على "الطاقة الشمسية" لشباب وفتيات أسوان.. والتقديم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة، عن بدء التقديم على دورتى تدريب الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان بمركزى تدريب المحمودية وكلبشة، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من غداً الأحد الموافق 29 يناير 2023، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل. وأوضح أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، أن ذلك يأتى أيضا فى إطار التعاون بين مديرية القوى العاملة بأسوان وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف تدريب الشباب من الجنسين والشباب من ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل خاصة على "الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن مدة الدورة 26 يوما تدريبىا ،بمركز التدريب المهنى (المحمودية - كلبشة).

وأضاف أنه في ختام الدورة التدريبية سوف يتم منح المتدربين شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى بدل انتقال نقدي يومي قدره (40 جنيهاً) لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وأيضا تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه من شروط التقديم: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط،و حُسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 35 سنة، على أن يكون التقديم اونلاين على موقع الوزارة https://trmom.manpower.gov.eg/،

أو التقديم بمقر ديوان مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان: كورنيش النيل - مجمع المصالح الحكومية رقم 1 – أسوان من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 2 ظهراً، وسوف يتم تحديد وعقد مقابلات الاختيار بمقر ديوان مديرية القوي العاملة بأسوان.